Stadtverband Kempen : CDU-Vorsitzender Kraft legt Amt zum Monatsende nieder

Kempen Kempens CDU-Chef Philipp Kraft hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, bei einer Vorstandsneuwahl nicht zur Verfügung zu stehen. Die Wahl fand corona-bedingt nicht statt. Jetzt legt Kraft das Amt nieder.

Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Kempen, Philipp Kraft, legt zum 30. April sein Amt nieder. Das teilte Kraft am Samstag mit. Den Vorstand informierte er am Mittwoch, danach wurden die Mitglieder informiert. Kraft, der im vergangenen Jahr auch als Bürgermeisterkandidat der CDU in Kempen angetreten war und in der Stichwahl gegen Christoph Dellmans (parteilos) unterlag, hatte bereits im Oktober öffentlich erklärt, bei der eigentlich für Anfang Dezember turnusgemäß angesetzten Neuwahl des CDU-Vorstands nicht erneut kandidieren zu wollen.