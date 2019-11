Bahn : Rübo zum RE 10: Die Probleme stören mich gewaltig

Kempen Seit Jahren gibt es Kritik am Service des Niersexpress’. Immer wieder hat es auch Gespräche von Bürgermeistern, Landräten und Politikern vom Niederrhein in Sachen RE 10 mit Verantwortlichen beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), bei der Deutschen Bahn oder der Nordwestbahn gegeben.

Viel geändert an der grundsätzlichen Situation hat sich indes nicht.

Das sieht auch Kempens Bürgermeister Volker Rübo so. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: „Die Probleme beim Niersexpress stören mich gewaltig.“ Es habe sicherlich über die Jahre einige Verbesserungen gegeben, aber die Grundprobleme bestünden weiter. Die Infrastruktur sei nun mal veraltet. Das träfe auf die Nordwestbahn (unzureichendes oder veraltetes Zugmaterial) zu, aber auch auf die DB Netz mit veralteten Signalanlagen. Immerhin 23.000 Fahrgäste würden den Niersexpress täglich nutzen, und wenn Kempener Pendler im Berufsverkehr in den aus Richtung Kleve kommenden Zug steigen, sei dieser oft hoffnungslos überfüllt.

Der Niersexpress sei für Kempen sehr wichtig, schließlich gebe es in der Stadt viele Ein- und Aus-Pendler. Der Niersexpress sei zudem die einzige Zugverbindung für Kempen, sie habe für den gesamten Niederrhein eine „immens hohe Bedeutung“, meint Rübo, der selbst aus Kleve stammt. Neubürger siedelten sich auch mit der Aussicht in Kempen an, von hier aus mit der Bahn zum Arbeitsplatz fahren zu können.