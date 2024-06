Ein erfülltes Leben Kempenerin wird am Montag 100 Jahre alt

Die Jubilarin besuchte das frühere Mädchengymnasium Lyceum in Kempen bis zur 10. Klasse. Gerne hätte sie dort Abitur gemacht, doch die Familie befand, dass die Tochter im heimischen Geschäft in der Buchhaltung tätig werden sollte. Sie half im Ladengeschäft und bediente in der hauseigenen Weinstube, in der sich die Honoratioren der Stadt ab 17 Uhr zum vornehmen Dämmerschoppen einfanden.