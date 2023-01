Wo Fallen lauern könnten Vorsicht beim Verkauf des Autos

Das Auto soll weg. Es wird zu wenig gefahren, es kostet jeden Monat unnötig Geld. Also trägt man alle Informationen zusammen und stellt es auf verschiedenen Internetportalen zum Kauf ein. Direkt kommen die ersten Anfragen. Es könnte so einfach sein – möchte man meinen. Gebrauchte Fahrzeuge sind derzeit schwer begehrt, da neue meist eine lange Lieferzeit haben. Einige Händler sprechen sogar von bis zu zwei Jahren Wartezeit. Doch so einfach ist ein Verkauf nicht, zumindest nicht, wenn das Auto noch einen relativ hohen Wert hat. Betrüger wittern ihre Chance und versuchen, gute Beute zu machen. Polizei und Experten vom ADAC Nordrhein erklären, welche Maschen derzeit beliebt sind und worauf man beim Autoverkauf unbedingt achten sollte.