Weihnachtsverlosung des Werberings Kempen : Kempenerin gewinnt mit Glückskarten 5000 Euro

Kempen Die Gewinner der Weihnachtsverlosung des Werberings Kempen stehen fest. Mehr als 100.000 Glückskarten landeten in der Lostrommel, über den ersten Platz freute sich nun eine Ur-Kempenerin.

Armin Horst, erster Vorsitzender, und Rainer Hamm, zweiter Vorsitzender des Kempener Werberings, überreichten die ersten drei Preise jetzt an die strahlenden Gewinner der Weihnachtsverlosung in den Räumen des Werberings Kempen an der Neustraße entsprechend der Corona-Schutzverordnung. Gerlind Blättler freute sich über den zweiten Preis in Höhe von 2000 Euro, Rainer Schmidt über den mit 1000 Euro dotierten dritten Preis.