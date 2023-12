Unter Drogeneinfluss unterwegs? Kempener wird bei Unfall in Tönisvorst verletzt

Im Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße / Unterschelthof in St. Tönis ist es am Samstagabend, 30. Dezember, zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß dort ein 38-jähriger Transporterfahrer aus Kempen mit dem Wagen eines 26-jährigen Vierseners zusammen.