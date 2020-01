Kempen : Weihnachtsverlosung: Gewinnerinnen geehrt

Zur Preisübergabe aus der traditionellen Weihnachtsverlosung des Werberings Kempen trafen sich am Sonntagabend in der Gaststätte „Falko“ am Buttermarkt Vorstandsmitglieder und Gewinnerinnen (von links): Silke Zander, Gerda Stennei (3. Preis), Dagmar Berwinkel, Armin Horst, Katja Sapienza (2. Preis), Markus Claassen. Nicht im Bild ist die Gewinnerin des ersten Preises, Silke Dreyer. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Kempener Werbering hat die Hauptgewinne der Weihnachtsverlosung 2019 gezogen. Bei der Abschlussziehung wurden Silke Dreyer als Hauptgewinnerin von 5000 Euro, Katja Sapienza als zweite Gewinnerin von 2000 Euro und Gerda Stennei als dritte Siegerin mit 1000-Euro-Gewinn ermittelt.

Die Ziehungen fanden übrigens zum letzten Mal in der Werbering-Geschäftsstelle in der Von-­Broich-Passage an der Ellenstraße in der Altstadt statt. Die Interessengemeinschaft der Kempener Händler und Gastronomen bezieht demnächst ein neues Büro in einem ehemaligen Ladenlokal an der Ecke Neustraße/Acker.