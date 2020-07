Prozess am Amtsgericht : Kempener wegen Kinderpornografie in Haft

Kempen Ein 46-jähriger Kempener muss für ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis, weil er kinderpornografisches Material besessen hat. Er war bereits einschlägig vorbestraft.

Vor dem Krefelder Amtsgericht fiel am Freitag das Urteil gegen einen 46-jährigen Kempener. Der einschlägig vorbestrafte Mann wurde wegen des Besitzes und wegen der Aufforderung in vier Fällen, die er jeweils an einen Bekannten richtete, ihm kinder- und jugendpornografischer Schriften zu schicken, zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt.