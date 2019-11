Martinus-Hilfe : Die Kempener Tafel bittet um Weihnachtspäckchen

Kempen Alljährlich bittet der Verein Martinus-Hilfe, der in Kempen seiz vielen Jahren die Tafel betreibt, um Weihnachtspäckchen für Bedürftige. Auch diesmal können Kempener Bürger Päckchen für Einzelpersonen, Ehepaare, Alleinerziehende oder Familien mit Kindern bei der Tafel-Ausgabestelle an der Mülhauser Straße 111 in Kempen abgeben.

Dort werden die Spenden aus allen Stadtteilen zentral gesammelt und bis zur Ausgabe kurz vor Weihnachten eingelagert

Wie Bruno Wrede vom Verein Martinus-Hilfe weiter mitteilt, sollten die Päckchen insbesondere haltbare Lebensmittel enthalten, die nicht gekühlt werden müssen, wie Nudeln, Backzutaten, Suppen, Obst- und Gemüsekonserven, Säfte, Kaffee, Gebäck oder Pralinen. „Im Prinzip alle Zutaten für ein weihnachtliches Essen“, erklärt Wrede. Ebenso können kleine Geschenke oder weihnachtliche Dekoration mit ins Päckchen gelegt werden. Nicht eingepackt werden sollten gebrauchte Kuscheltiere oder gebrauchte Kleidung. Auch auf alkoholische Getränke oder Geld sollte als Geschenk im Päckchen verzichtet werden. Auf den Paketen sollte angegeben werden, für wie viele Personen der Inhalt gedacht ist. Die Pakete sollten nicht verschlossen werden.

Sie können bis zum 20. Dezember bei der Kempener Tafel an der Mülhauser Straße während der normalen Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags und freitags jeweils auch von 14 bis 16 Uhr abgegeben werden. Die Päckchen erhalten nur diejenigen Kunden der Tafel, die sich bis zum kommenden Samstag, 30. November, dafür in der Ausgabestelle in Kempen speziell angemeldet haben.

Die Päckchen werden an die Tafel-Kunden in Kempen nur am Samstag, 21. Dezember, 10 bis 13 Uhr, ausgegeben. Die Kunden der Tafel in Tönisberg erhalten die Päckchen während der regulären Öffnungszeit der dortigen Ausgabestelle im Pfarrheim an der Bergstraße am Montag, 23. Dezember.

