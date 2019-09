Kempener Tafel : Tafel leistet wertvolle Hilfe für Menschen in Notlagen

Kempen Die Martinus-Hilfe beteiligte sich am Samstag mit einem Info-Stand auf der Engerstraße am bundesweiten „Tag der Tafeln“.

Im Jahre 1993 wurden die ersten Tafeln gegründet. In Kempen war es der Verein Martinus-Hilfe, der seinerzeit eine solche Sozialeinrichtung aus der Taufe hob. Am Samstag informierten ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins in der Kempener Fußgängerzone über ihre Arbeit. Bei den Tafeln werden bedürftige Menschen kostenlos mit Lebensmitteln versorgt. Grundsätzlich handelt es sich um Nahrungsmittel, die sonst von Supermärkten, Discountern, Lebensmittelhändlern, aber auch Bauern gespendet werden. Sie haben entweder nur noch eine kurze Haltbarkeit und müssen daher aus dem Handel herausgenommen werden, oder gerade im Falle von Bauern entsprechen die gespendeten Waren nicht den Handelsnormen. In jedem Fall würden sie vernichtet, wenn sie nicht bei den Tafeln noch gute Verwendung finden könnten.