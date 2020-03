Corona : Kempener Tafel bleibt geöffnet

Kempen Die Kempener Tafel an der Mülhauser Straße 111 bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Es wird nach Angaben der Stadt für Risikogruppen (ältere Menschen), die Kunden bei der Kempener Tafel sind, ein Bringservice eingerichtet.

Aufgrund der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus wird ein Wartebereich eingerichtet und gekennzeichnet. Stadt Kempen und Kempener Tafel bitten die Nahversorger weiterhin um Bereitstellung von Lebensmitteln, die an Bedürftige verteilt werden. Telefonisch unter Ruf 02152 553636 oder per E-Mail an post@martinus-hilfe.de können Nachrichten mitgeteilt werden, wo Ware abgeholt werden kann.