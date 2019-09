Zum Stadtjubiläum : Altes Stadtsiegel ziert neue Münze

Stellten am Freitag im Rokokosaal des Kempener Kramer-Museums die Schwester-Ina-Medaille 2019 vor (von links): Propst Thomas Eicker, Heinz-Wilhelm Wolters, Karl-Heinz Hermans, Hermine Gilles, Jürgen und Elisabeth Hamelmann, Herbert Knops, Peter Fischer und Manfred August. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mit dem Kauf der Medaille kann man die Schwester-Ina-Stiftung unterstützen. Gründer Heinz-Wilhelm Wolters übergibt die Führung der Stiftung in jüngere Hände.

Von Ulrike Gerards

Eine Ära geht zu Ende. So nannte es Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans bei der Vorstellung der neuen Schwester-Ina-Medaille am Freitag im Rokokosaal des Kempener Kramer-Museums. Denn bei der Schwester-Ina-Stiftung, die seit 16 Jahren Kempener Kinder und Familien in Not unterstützt, gibt es einen Wechsel an der Spitze: Stiftungsgründer und Vorstand Heinz-Wilhelm Wolters gibt die Aufgabe an der Spitze in jüngere Hände. Mit der Stiftung habe Wolters einen wichtigen sozialen Akzent in der Stadt gesetzt, lobte Hermans und dankte Wolters für dieses Engagement.

„Aus Altergründen muss ich mich zurückziehen“, sagte der 84-jährige Wolters. Das kann er beruhigt, weil er einen vertrauten Nachfolger gefunden hat. Mit Jürgen Hamelmann hat die Stiftung nun einen neuen Vorsitzenden, der sich mit seiner Frau Elisabeth seit einigen Jahren für die Schwester-Ina-Stiftung engagiert.

Info Das Goldstück gibt es gegen eine Spende Das Goldstück ist erneut ein Dankeschön an die Freunde und Förderer der Schwester-Ina-Stiftung und auch für eine Mindestspende von 50 Euro im Kinderheim St. Annenhof an der Oelstraße 9 und in der Kempener Geschäftsstelle der Sparkasse an der Orsaystraße 1 zu erhalten. Der Erlös des Verkaufs geht wie immer zu 100 Prozent direkt an den St. Annenhof. Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.ina-stiftung.de.

Wolters und Hamelmann kennen sich seit vielen Jahren und haben sich immer schon bei wichtigen Entscheidungen ausgetauscht, wie Hamelmann erklärte. „Die große Stärke der Familie Wolters ist das Zuhören“, würdigte Jürgen Hamelmann. Das sei auch in der Stiftungsarbeit wichtig, um das Geld da einzusetzen, wo es gebraucht werde. Hamelmann, der auch Vorsitzender des Kempener Verkehrsvereins ist, will den Weg fortführen, aber auch neue Gedanken einbringen. Hamelmann freut sich, dass er bei der Arbeit ein gutes Team an seiner Seite hat. Dazu gehören neben seiner Frau Elisabeth auch Manfred August, Hermine Gilles und Propst Thomas Eicker, dazu das Team des St. Annenhofs.

Die Münze zeigt das Kempener Stadtsiegel von 1294. Foto: Wolfgang Kaiser

Die Stiftung unterstützt vor allem das Kinderheim St. Annenhof. 130 Jahre alt ist das ehemalige „Waisenhaus an der Oelstraße“. Heute sei es kein Waisenhaus mehr, erklärte Annenhof-Leiter Herbert Knops. Die Kinder haben Eltern, können aber aus unterschiedlichen Gründen nicht zu Hause leben. Aktuelle Nachrichten über Missbrauchsfälle und Familientragödien lassen erahnen, mit welchen Belastungen junge Menschen in Einrichtungen wie den Annenhof kommen. Die Kinder bräuchten viel Unterstützung und Zeit, das, was sie erlebt haben, verarbeiten zu können, so Knops.

Das Geld der Stiftung helfe dabei, den Kindern über das Notwendigste hinaus etwas bieten zu können. Spenden gingen eins zu eins in die Projekte für die Kinder, erklärte Annenhof-Verwaltungsleiter Peter Fischer. Darüber hinaus könne man dank der Stiftung Kempener Familien in Not helfen, so Propst Thomas Eicker. Die Pfarrgemeinde ist Träger des Annenhofs.

Unterstützen kann man die Stiftung auch in diesem Jahr mit dem Kauf der Schwester-Ina-Medaille. Die stehe ganz im Zeichen des Jubiläums „725 Jahre Stadt Kempen“. Das Goldstück des Jahres 2019 zeigt das alte Stadtsiegel, das seit 1294 Urkunden zierte. Abgebildet sind die alte romanische Kirche Kempens, der Vorgängerbau der heutigen Propsteikirche, die Mariensymbole Stern und Mondsichel sowie Petrusschlüssel, die auf das Erzbistum Köln oder auch den Patron der Kempener Urkirche St. Peter hinweisen können.