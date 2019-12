Kempener Etat : Haushalt 2020 mit dickem Minus

Am Dienstagabend kam der Kempener Stadtrat zur letzten Sitzung dieses Jahres zusammen. Zum letzten Mal wurde in dieser Besetzung auch ein städtischer Haushalt verabschiedet. Den Etat für 2021 beschließt nach der Kommunalwahl im Herbst 2020 der dann neu gewählte Stadtrat. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Kempener Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres einstimmig den städtischen Haushalt für 2020 verabschiedet. Er schließt mit einem Defizit von fast zehn Millionen Euro ab. In den Etatreden gab es Kritik.

Es war am Dienstagabend schon eine denkwürdige Sitzung des Kempener Stadtrat. Denn die Politikerrunde verabschiedet unter Leitung von Bürgermeister Volker Rübo (CDU) in der aktuellen Zusammensetzung zum letzten Mal einen städtischen Haushaltsplan. Für 2020 steht nun das Zahlenwerk. Den Etat 2021 wird der neu gewählte Stadtrat nach der Kommunalwahl im Herbst kommenden Jahres beraten und dann verabschieden. Obwohl es deutliche Kritik an dem Etatwerk 2020 gab, immerhin schließt er mit einem Defizit von fast zehn Millionen Euro ab, stimmten alle Fraktionen und auch der fraktionslose Ratsherr Jeyaratnam Caniceus dem Haushalt zu. Er umfasst bei geplanten Einnahmen in Höhe von rund 102 Millionen Euro ein kalkuliertes Ausgabenvolumen in Höhen von fast 112 Millionen Euro. Das Defizit soll durch Entnahmen aus der so genannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden.