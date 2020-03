„Sichere Häfen“ : Kempener Stadtrat entscheidet über Aufnahme von jungen Flüchtlingen

Kempen Die Stadt Kempen soll der so genannten Bielefelder Erklärung der Städte „Sichere Häfen“ beitreten und Bund und Land anbieten, zwei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die sich in Auffanglagern auf griechischen Inseln im Mittelmeer befinden, aufzunehmen.

Diesen Vorschlag unterbreitet Kempens Bürgermeister Volker Rübo dem Stadtrat. In der Sitzung am Dienstag, 10. März, ab 18 Uhr im Rathaus am Buttermarkt, soll die Politik dem zustimmen.

Der Kempener Arbeitskreis Asyl und Menschenrechte hatte Anfang Januar die Stadt aufgefordert, diese Bereitschaft offiziell zu signalisieren, minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern in griechischen Lagern festsitzen, aufnehmen zu wollen. Seit Ende 2018 gehört die Stadt Kempen dem Bündnis von Kommunen „Sichere Häfen“ an. Diese Städte und Gemeinden verpflichten sich, Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer aufzunehmen. Einige dieser Kommunen haben sich Mitte Januar dieses Jahres in der „Bielefelder Erklärung“ zudem bereit erklärt, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen. Die Flüchtlinge sollen nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel verteilt werden.