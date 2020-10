Kempener Stadtrat : Emotionaler Abschied für Ratsmitglieder und Bürgermeister

Kempen Kempen-Uhren oder Verdienstmünzen der Stadt überreichte Volker Rübo an Weggefährten. Er selbst erhielt zum Abschied die Ratskanne.

Es war die letzte Sitzung des Stadtrates, die Volker Rübo am Dienstagabend im Pädagogischen Zentrum des Kempener Gymnasiums Thomaeum leitete. Und es war eine ganz besondere, nämlich die letzte Sitzung des alten Stadtrates. Am 3. November konstituiert sich der neue Stadtrat, der bei der Kommunalwahl am 13. September gewählt wurde. Dann wird auch der Nachfolger von Rübo, der bisherige Stadtsprecher Christoph Dellmans, als neuer Bürgermeister der Stadt Kempen in sein Amt eingeführt.

Aus dem Stadtrat verabschiedet wurden: Jürgen Klement (CDU – 45 Jahre im Rat), Otto Birkmann (CDU) und Heinz Wiegers (SPD – beide 36 Jahre), Hermann Mechle und Irene Steeger (beide SPD – beide 31 Jahre), Wilfried Bogedain (CDU – 29), Irene Wistuba (FDP – 24), Udo Kadagies (Freie Wähler – 21), Hannelore Gronow (SPD – 16), Rita Ulschmid (CDU – 11), Bernd Fröchtenich und Jochen Houben (beide CDU), Birgit Halbach und Renate Schmitz (beide SPD – alle 6 Jahre), Detlev Brands (Linke – 3) und Ralf Frese (Grüne – 2). Kuriosität am Rande: In der Ratssitzung wurde Elke Schnitzler für den vorzeitig ausgeschiedenen Grünen-Ratsherrn Frese als neues Ratsmitglied eingeführt. Die Grünen-Ratsdame wurde aber gleich wieder verabschiedet, weil sie dem neuen Stadtrat nicht angehören wird.

In einer bewegenden Rede verabschiedete sich Rübo selbst als Bürgermeister, dankte Rat und Verwaltung für viele Jahre der guten Zusammenarbeit. Sein besonderer Dank galt seiner Ehefrau Irene. Ihr versprach er, nun mehr Zeit fürs Familienleben und gemeinsame Unternehmungen zu haben. Der 61-jährige Rübo geht in Pension und zieht sich ins Privatleben zurück. Er wünschte seinem Nachfolger Christoph Dellmans alles Gute, sprach die Herausforderungen auf kommunaler Ebene an, etwa Corona oder den Klimawandel sowie Schulen und Sport sowie bei der Kinderbetreuung und dem Wohnungsbau. Er lobte das bürgerschaftliche Engagement in Kempen und seinen Ortsteilen. Rübo will die weitere Entwicklung Kempens, das ihm und seiner Familie längst zur Heimat geworden ist, nun von außen beobachten.