Politik in Kempen : Diskussion um Beigeordneten-Zukunft - eine schwierige Zeit für Michael Klee

Kempen Die Kempener SPD und Grünen wollen Klarheit. Für die Oktober-Sitzung des Stadtrates beantragen sie die Wiederwahl des Beigeordneten Michael Klee. Bereits im März hatten CDU, FDP und Linke eine Wiederwahl abgelehnt. Ein Analyse.

Michael Klee ist in keiner beneidenswerten Position. Der Kempener Beigeordnete – zuständig für Jugend, Schule, Sport, Soziales und Senioren – scheint derzeit beruflich ein Mann „auf Abruf“ zu sein. Der 58 Jahre alte Verwaltungsfachmann, der mit seiner Familie in Krefeld lebt, muss damit rechnen, dass seine Tage in Kempen gezählt sind. Ende März kommenden Jahres läuft seine achtjährige Amtszeit als Wahlbeamter aus. Und bereits seit dem vergangenen März weiß er, dass er bei einer Wiederwahl möglicherweise nicht mit den Stimmen von CDU, FDP und Linkspartei rechnen kann. Lediglich SPD und Grüne haben sich stets für den Juristen mit großer Verwaltungserfahrung starkgemacht. Auch jetzt wieder stärken sie ihm den Rücken, wollen seine Wiederwahl für eine zweite Amtsperiode in Kempen bereits in der Ratssitzung im Oktober diskutieren.