An der Gesamtschule Kempen Schüler bitten um Winterkleidung für Erdbeben-Opfer

Die Spenden können, gut verpackt, an der Garderobe der Aula in der Schule abgegeben werden – vor der ersten Stunde zwischen 7.40 und 7.55 Uhr, nach der neunten Stunde zwischen 15.40 und 16 Uhr sowie in den Pausen. Wie die SV mitteilte, werden die Sachspenden noch am Donnerstagabend in die betroffenen Gebiete transportiert.