Parteieintritt : Caniceus führt jetzt ÖDP im Kreis Viersen

Kempen Jeyaratnam Caniceus führt jetzt die ÖDP im Kreis Viersen. Die Mitgliederversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) wählte den 53-jährigen Kempener jetzt in Kempen zu ihrem neuen Sprecher.

Caniceus, der 2017 bei Bündnis 90/Die Grünen nach 16-jähriger Mitglied­schaft ausgetreten war, gehörte dem Kempener Stadtrat und dem Viersener Kreistag seitdem als fraktions- und parteiloser Politiker an. Caniceus will nun die ÖDP im Kreis und in der Stadt Kempen voranbringen. Wie seine neue Partei mitteilte, ist in Kürze auch die Gründung eines Ortsverbandes Kempen der ÖDP geplant.