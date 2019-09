Zigarettenkippen aufgesammelt : Kempener sorgen für eine sauberere Innenstadt

Der Reinigungstrupp traf sich am Mittwochvormittag an der Kempener Burg. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Nicht nur in Großstädten sind die überall achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen ein Problem. Das gibt es längst auch in Kempen. Darüber ärgern sich Adrian Zirwes vom Werbering und der Vorsitzende der Händlergemeinschaft, Armin Horst, schon länger.

In zehn Gruppen ging es dann los. Alle erhielten eine oder mehrere Straßen in der Altstadt als Suchgebiet. Wie ein Sternmarsch sollten sie sich vom Ring aus in Richtung Buttermarkt vorarbeiten. Einige wussten direkt in den einzelnen Straßen, wo immer wieder haufenweise die Zigarettenreste liegen. Man wolle auch ein Bewusstsein schaffen, wie gefährlich für unsere Umwelt die Kippen seien, sagte Armin Horst. Und Adrian Zirwes fügte hinzu, dass es auch darum ginge, die Schönheit der Stadt zu erhalten und die Straßen nicht durch solchen Müll verkommen zu lassen.