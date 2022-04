Kempener Propst Thomas Eicker zu Ostern : „Lauthals kann ich nicht Halleluja jubeln“

Propst Thomas Eicker packt die Osterkerzen aus, die von der Kerzenmanufaktur Engels geliefert worden sind. Die Osterkerze wird in der Osternacht am Osterfeuer entzündet. Foto: Norbert Prümen

Kempen Nach Weihnachten haben in der GdG Kempen-Tönisvorst die Vorbereitungen für Ostern begonnen. Jetzt steht das große Fest vor der Tür, für das sich Propst Thomas Eicker und das GdG-Team besondere Aktionen überlegt haben. Möglichst viel soll draußen stattfinden.

Wenn Propst Thomas Eicker auf seinen Terminkalender für Ostern schaut, dann sieht er ein volles Programm: „Gründonnerstag 18 Uhr Gottesdienst St. Hubert, 20 Uhr Vorst. Karfreitag Prozession 10 Uhr, Liturgie in Vorst 15 Uhr“, zählt Eicker auf. Dazwischen nimmt er Gläubigen die Beichte ab, „vereinzelt gibt es doch Menschen, die vor Ostern die Beichte ablegen möchten“, sagt Eicker. Am Samstagmorgen ist Probe für die Osternacht, die um 21 Uhr an St. Marien beginnt, am Sonntag und Montag folgen für Eicker Gottesdienste in Vorst, St. Tönis, St. Hubert und St. Josef, auch zwei Taufen sind geplant.

Ostern ist für ihn ein besonderes Fest, das er schon als Messdiener in Viersen-Rahser, wo er aufwuchs und auch die Orgel spielte, besonders gern feierte. „Wenn man erlebt, wie die Orgel plötzlich aufhört zu spielen, wenn die Messdiener Klappern nehmen – da wird die Zeit angehalten, das packt einen“, sagt der 58-Jährige. Und dann die Osternacht natürlich, das Licht, die Lieder, der Jubel über die Auferstehung: „Christ ist erstanden.“ Bewegend. Für Karfreitag und die Osternacht brauche es „ein eigenes Regiebuch“, sagt Eicker, schließlich sei vieles an diesen Tagen anders als in normalen Sonntagsgottesdiensten, „aber das macht es auch so spannend.“

info Ostern feiern in Kempen und Tönisvorst Karsamstag 20 Uhr Osternacht (St. Hubertus); 21 Uhr Osternacht (vor St. Marien), 21 Uhr Osternacht (St. Cornelius); 21 Uhr ökumenische Feier (St. Godehard). Ostersonntag 5.30 Uhr Auferstehungsfeier (St. Josef); 9.30 Uhr Festmesse (St. Hubertus); 9.30 Uhr Familienmesse (St. Godehard); 9.30 Uhr Festmesse (St. Marien); 11.30 Uhr, Festmesse (Christ-König); 11.30 Uhr Festmesse, besonders für Familien (St. Cornelius). Ostermontag 9.30 Uhr Festmesse, besonders für Familien (St. Hubertus); 9.30 Uhr Festmesse (St. Marien); 9.30 Uhr Festmesse (St. Godehard); 10 Uhr Kinderkirche (St. Josef); 11.30 Uhr Familienmesse (St. Josef); 11.30 Uhr Wortgottesfeier (Christ-König); 11.30 Uhr Festmesse (St. Cornelius).

Nach zwei Jahren Corona ist Eicker froh, „endlich wieder ein halbwegs normales Osterfest feiern zu können.“ Gleichwohl: Ein wirklich frohes Fest werde es nicht, sagt Eicker mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. „Seit dem 24. Februar ist die Welt eine andere. Ich will Ostern feiern, ich will Hoffnung verbreiten – aber diese Zeit ist brutal. So richtig lauthals kann ich am Samstag nicht Halleluja jubeln.“ Früher habe es die Tradition gegeben, dass der Priester in der Osternacht einen Witz machte, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen, erinnert Eicker, „aber das mache ich nicht. Im Moment ist keine Zeit zum Lachen.“

Mit den Vorbereitungen für das Osterfest starten die Organisatoren in der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst schon nach Weihnachten. Dann wird abgesprochen, wer wann wo eine Messe, einen Wortgottesdienst oder eine Andacht halten kann, welche Angebote die Kirche auch für Familien plant. Welche Pfarrer oder Gemeindemitglieder stehen zur Verfügung, wo kann ein Kirchenmusiker eingesetzt werden? Viel sei zu bedenken, sagt Eicker, das gehe schon mit dem Palm für Palmsonntag los: „Immer müssen wir sehen, wo wir Buchsbaum herbekommen, da hat ja in den vergangenen Jahren der Zünsler viel Schaden angerichtet. Auch in diesem Jahr mussten wir Buchsbaum zukaufen.“

Ebenso müssen die Osterkerzen rechtzeitig bestellt werden – diese liefert in Kempen traditionell die Kerzenmanufaktur Engels in allen Größen. Längst sind sie im Pfarrhaus angekommen, auch die Kerze für die evangelische Gemeinde liegt dort bereit. „Und dann bewegt mich natürlich die Frage: Was predige ich in diesem Jahr?“, sagt Eicker und gesteht: „Ich bin nicht derjenige, der die Predigt eine Woche vorher fertig hat. Manchmal passiert noch was, und dann muss man den Text doch wieder ändern. Deshalb mache ich mir vorher Notizen, sortiere meine Gedanken, schreibe eine Art Gerippe.“

Nach einer langen Zeit der sich immer wieder verändernden Corona-Regeln hat das GdG-Team in diesem Jahr beschlossen, möglichst viel draußen zu veranstalten, um für die Gläubigen den Besuch so einfach und sicher wie möglich zu machen. So soll die Osternacht am Samstag draußen auf dem Kirchplatz gefeiert werden, rund ums Osterfeuer. „Wir werden den Kirchplatz füllen“, sagt der Propst. Normalerweise dauert die Osternacht gut zwei Stunden, für die Freiluftveranstaltung sollen es nun eine Stunde und eine Viertelstunde werden, sagt Eicker und fügt schmunzelnd hinzu: „Die Leute sollen mir ein Zeichen geben, wenn es reicht.“ Statt fünf oder sechs Lesungen wird es nur zwei geben und eine kurze Predigt. Für die Besucher werden Bänke aufgestellt, sie können auch eigene Stühle mitbringen. Der Jugendchor singt.