Zerstörungen durch Erdbeben und Tropensturm : Kempener Projekt hilft in Haiti

Kempen Die Schule, die durch das Hilfsprojekt „Schüler bauen für Haiti“ errichtet werden konnte, steht noch. Doch durch das Erdbeben und den Tropensturm wurden die Hütten vieler Familien zerstört. Lebensmittel und Baumaterial sind für viele Menschen zu teuer geworden.

Der Anruf erreichte Roland Kühne am Samstagnachmittag im heimatlichen Kempen, nachdem am Morgen des 14. August ein schweres Erdbeben Haiti getroffen hatte und ein Tropensturm nahte. Die Nachricht: Die Schule stehe. Es seien zwar etliche Hütten der Schüler und ihrer Familien sowie der Mitarbeiter zerstört, aber alle seien wohlauf. „Mein erster Gedanke war sofort, wie wir konkret helfen können“, sagt Kühne. Der Pfarrer, der am Rhein-Maas-Berufskolleg Religion unterrichtet, hat vor elf Jahren, als ebenfalls ein schweres Erdbeben Haiti verwüstete, das Hilfsprojekt „Schüler bauen für Haiti“ (SBFH), ins Leben gerufen. In Torbeck begann man mit dem Bau eines Schulzentrums, das Schüler und Lehrer des Berufskollegs, unterstützt von weiteren Helfern aus der Heimat, über die Jahre Stück für Stück bauten und an dessen Weiterbau sie weiterhin beschäftigt sind. Die Organisation der Schule wird durch SBFH geleitet, auch die Kosten werden übernommen. Aktuell unterrichten vier über die Hilfsorganisation angestellte Lehrer 45 Schüler. Eine Köchin kümmert sich um das Essen, das zum Schulbesuch gehört.