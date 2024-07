Freunde sammeln Spenden Kempener planen nächste Hilfe-Fahrt in die Ukraine

Den Menschen in den Karpaten fehlen damit Dinge, die sie zum Leben dringend benötigen: Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel. Aber auch Medikamente und Verbandsmaterial, „man bringt ja die Verletzten zur Versorgung in die Gebiete, in denen es ruhiger ist“, sagt Welter, „doch ihre Versorgung stellt durchaus ein Problem dar.“ Auch die medizinische Versorgung der Einheimischen gestalte sich zunehmend schwieriger, berichtet der Kempener. So habe ihm beispielsweise ein Kontaktmann in den Karpaten von einer älteren Frau erzählt, die offene Beine habe. „Weil es keine Schmerzmittel gibt, wird das einfach so ausgeschabt. Man kann sich nicht vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss.“