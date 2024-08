Kempener Orgelkonzerte Weltstar Nathan Laube eröffnet die Saison

Nathan Laube ist Professor für Orgel an der Eastman School of Music in Rochester, New York, und internationaler Berater für Orgelstudien am Royal Birmingham Conservatory in Großbritannien. Seine umfangreiche internationale Konzertkarriere führt ihn regelmäßig zu großen Konzertsälen und Festivals auf der ganzen Welt, wie zum Beispiel ins Wiener Konzerthaus, in die Hamburger Elbphilharmonie, die Berliner Philharmonie, die Royal Festival Hall in London, den Cankarjev Dom in Ljubljana und das Sejong Center in Seoul. In den USA ist er regelmäßiger Gast in den Konzertsälen von Philadelphia, San Francisco, Dallas, Seattle, Nashville, Kansas City und Los Angeles.