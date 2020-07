Ökologisch-Demokratische Partei in Kempen : Kempener ÖDP-Ortsverband besetzt Wahlkreise

Kempen „Wir wollen vor allem Nichtwähler überzeugen, uns ihre Stimme zu geben“, kündigte der Kreisvorsitzende Herbert Einsiedler an. Im zweiten Anlauf war es gelungen, die noch offenen fünf von 20 Wahlkreisen zu besetzen.

Der frühere Ratsherr der Kempener Grünen zeigte sich am Dienstagabend bei einer Mitgliederversammlung im Hotel Papillon an der Thomasstraße stolz: Im zweiten Anlauf war es gelungen, die noch offenen fünf von 20 Wahlkreisen zu besetzen. Wählen ließen sich Hermann-Josef Omsels, Werner Kother, Antonius Broermann, Joeneffen Caniceus und Philippe Wachowiak.

„Wir wollen vor allem Nichtwähler überzeugen, uns ihre Stimme zu geben“, sagte der Kreisvorsitzende Herbert Einsiedler. Er wollte Mut machen: „Vor fünf Jahren waren wir in fünf Orten angetreten, jetzt werden wir uns in 14 Orten zur Wahl stellen“, sagte er. In Münster wird die ÖDP sogar einen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten ins Rennen schicken, der Kempener Ortsverband setzt auf den parteilosen Christoph Dellmans. Dass der jetzt wegen einer Abmahnung aus dem Rathaus in die Schlagzeilen geraten ist, führte dazu, dass die ÖDP-Mitglieder nicht offiziell darüber abstimmten, ob Dellmans weiterhin auch der Kandidat von ÖDP und Bürgerinitiative Kempen sein wird.