Hilfen für Senioren : Gutes tun als Begleiter von Senioren

Info

Der neue Kursus beginnt am 19. September. Die Ausbildung findet immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr im Pfarrheim Christ-König am Concordienplatz in Kempen-Hagelkreuz statt. Die Schulung kostet 50 Euro. Am Ende erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat über den Lehrgang. Anmelden können sich Interessierte im Büro So-Net im Begegnungszentrum Haus Wiesengrund, Kempen, Wiesenstraße 59, per E-Mail an: sonetkempen@t-online.de oder telefonisch bei Louise Maritzen unter Ruf: 0178 6819685.