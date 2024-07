Ausbildung in Kempen Modellbauer haben die ideale Arbeitskombination

Für die Auszubildenden fängt der Berufsalltag um 7 Uhr an und endet um 15.30 Uhr. Einmal in der Woche müssen sie zum Unterricht in die Berufsschule nach Duisburg und einmal im Jahr in ein Ausbildungszentrum, in dem sich Modellbauer aus ganz Deutschland treffen. Die Ausbildung zum technischen Modellbauer umfasst 40 Stunden in der Woche und dauert in der Regel dreieinhalb Jahre.