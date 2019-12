Installateur begeht doppeltes Jubiläum : Zweimal Silber für Kempener Handwerksmeister Michael Smeets

Kempen Der Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik aus Kempen erhielt jetzt den Silbernen Meisterbrief und eine Urkunde fürs 25-jährige Betriebsjubiläum.

Der Betrieb startete 1994 zunächst an der Verbindungsstraße in Kempen. Es folgte der Umzug zur Bellstraße in St. Hubert, wo das Unternehmen 15 Jahre lang auf einem Hof beheimatet war. 2016 schließlich zogen die Haustechnik-Spezialisten in einen Neubau am heutigen Standort Von-Ketteler-Straße in Kempen. Der Betrieb hat heute acht Mitarbeiter, Smeets’ Frau Martina kümmert sich um die Büroarbeiten.