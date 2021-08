Kempener wollen helfen : Arzt-Familie in Kabul in Gefahr

Kempen Der Kempener Martin Kamp ist in großer Sorge um die afghanische Familie. Die Eltern gehörten zu den Ärzten, die im Rahmen des Projekts Tajik Aid begleitet und weitergebildet wurden.

Doch nun sitze die Familie in Kabul fest. „Zwei Tage nach ihrer Ankunft übernahmen die Taliban Kabul. Für den kleinen Raum, den sie seit Tagen nicht verlassen können, haben sie ihr letztes Geld gegeben“, berichtet Kamp. Die Familie gehöre der schiitischen Minderheit der Hazara an, die von den Taliban als ungläubig angesehen und verfolgt werde. Hinzu komme die Angst, dass ihre minderjährigen Töchter an die Taliban zwangsverheiratet werden könnten. „Ich erinnere mich an den Stolz, mit dem sie ihr Land auf der internationalen Konferenz im tadschikischen Duschanbe vorstellten und von ihren Fortschritten in der Medizin berichteten“, sagt Kamp. „In dem ewigen Nachkriegsland Afghanistan, das voller furchtbarer innerer und äußerer Verwüstungen war, schien es Frühling geworden zu sein und der Stolz der reichen Kultur an Boden zu gewinnen.“ Sicherheit, so ist Kamp überzeugt, werde es unter den Taliban nicht geben. So bleibe als einziger Ausweg, das Land zu verlassen.