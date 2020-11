Strohpuppenaktion zum Erntedank : Kempener Landwirte auf dem ersten Platz

Kempen Kempener Landwirte haben jetzt den ersten Platz bei der bundesweiten Strohpuppenaktion von „Land schafft Verbindung (LsV) NRW“ errungen.

Die Landwirte hatten zur Aktion „Wir denken in Generationen und nicht in Wahlperioden“ Anfang September am Kempener Außenring mit Strohballen einen Mähdrescher samt einer Landwirtsfamilie gebaut. Knapp 30 Leute arbeiteten einen ganzen Tag an dem Werk. Dies war gekoppelt an eine Erntedank-Aktion der Landwirte im gesamten Rheinland.