Auftritt in Kempen : Capella de la Torre spielt zweimal in der Paterskirche

Capella de la Torre spielt zweimal in der Paterskirche

Auftritt in Kempen

„Capella de la Torre“ spielt in einer erweiterten Besetzung mit acht Musikern in der Paterskirche. Foto: Andreas Greiner-Napp

Kempen Zum Start der Kempener Kulturreihe „Musica antica e viva“ spielt die „Capella de la Torre“ ohne Chor, aber dafür in einer erweiterten Besetzung zu acht Musikern.

Für Samstag, 3. Oktober, war zum Start der Kempener Kulturreihe „Musica antica e viva“ ursprünglich ein Termin mit dem Ensemble „ChorWerk Ruhr“ geplant, und zwar in einem Gemeinschaftskonzert mit einem der erfolgreichsten und prominentesten Ensembles der Alten Musik, der „Capella de la Torre“. Das ist wegen der Corona-Schutzverordnung nicht mehr machbar – die vorgesehene Besetzung mit 35 Musikern in der Paterskirche sei nicht realisierbar, informierte jetzt das Kempener Kulturamt.

So spielt denn nun die „Capella de la Torre“ ohne Chor, aber dafür in einer erweiterten Besetzung zu acht Musikern mit den Instrumenten Schalmei, Pommer, Posaune, Dulzian, Flöte, Zink, Laute, Theorbe, Orgel und Percussion. In seinem Programm „Trionfo dei Piffari“ begibt sich das Ensemble auf eine Reise durch das Europa der frühen Neuzeit. Die Technik der Improvisation über vorgegebene Stimmen oder Liedsätze spielt dabei eine besondere Rolle.