Kempen : Kulturausschuss diskutiert über neue Straßennamen

KEMPEN In Kempen soll eine Straße im Gedenken an die sozial besonders engagierte Anita Schreieck benannt werden.

Vollkommen unstrittig war für den Kempener Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung, dass eine Straße im Stadtgebiet nach Anita Schreieck benannt werden soll. Damit folgte der Ausschuss einem Antrag des fraktionslosen Ratsherrn Jeyaratnam Caniceus. Nur wenige Monate vor ihrem Tod erhielt sie für ihr langjähriges Engagement für Flüchtlinge in der Stadt im Juni 2015 das Bundesverdienstkreuz. Sichtlich bewegt erinnerte sich Bürgermeister Volker Rübo an die Verleihung der Ehrung im Rathaus, die er vornehmen durfte. Nur wenige Monate danach starb Anita Schreieck nach langer schwerer Krankheit.

Nicht so leicht war die Einigung der Benennung einer Straße im neuen Gewerbegebiet an der Hülser Straße. Vorgeschlagen hatte die Verwaltung die Kaufmannsfamilie Ludowigs, die im 18. Jahrhundert zeitgleich mit der Familie Horten zu den bekanntesten Händlern in Kempen gehörte. Heinz Wiegers (SPD) vermisste hier zum einen wie auch im Falle von Frau Schreieck eine ausführliche Biographie in der Vorlage. Er selbst habe nirgendwo in der Stadtgeschichte einen Hinweis auf die Ludowigs gefunden. Er schlug zum Beispiel den Kaufmann Karl Hubertz vor, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Kempen als sozial engagierter Kaufmann bekannt war und sich zudem gegen die Nationalsozialisten wandte. Da zunächst eine Baustraße in dem neuen Gewerbegebiet an der Hülser Straße eingerichtet wird, beschloss der Ausschuss, die Entscheidung auf den nächsten Termin nach den Sommerferien zu vertagen. Die Stadtverwaltung soll bis dahin die notwendigen biographischen Daten zur Familie Ludowigs liefern.