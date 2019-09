Personalmangel : Kempener Krankenhaus bietet Pflegekräften Neustart an

Kempen Ein spezielles Programm soll helfen, Personal für unbesetzte Stellen zu bekommen. Es richtet sich vor allem an Wiedereinsteiger in den Beruf.

Der Begriff „Pflegenotstand“ macht seit geraumer Zeit bundesweit die Runde. Krankenhäuser und Altenheime suchen händeringend Personal. Der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt. Etliche Kliniken sind in ihrer Not sogar dazu übergegangen, Fachkräfte von anderen Häusern mit erheblichen übertariflichen Zulagen anzuwerben. Eine enge Personaldecke bei den Pflegekräften hat auch das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Nun wirbt das Krankenhaus, das seit Anfang 2012 zur privaten Artemed-Gruppe gehört, unter dem Motto „Neustart für Helfer mit Herz“ um Fachkräfte, die etwa aus familiären Gründen derzeit ohne Stelle sind.

Mit einem speziellen Einarbeitungs-Programm, das über acht Wochen läuft, richtet sich das Hospital an der Von-Broichhausen-Allee in Kempen an Pflegekräfte, die beispielsweise aufgrund einer Babypause länger nicht in einer Klinik gearbeitet haben. Ebenso sollen erfahrene Pflegekräfte aus anderen Bereichen, wie der Altenpflege, angesprochen werden.