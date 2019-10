Gutachter beauftragt : Das Kempener Kolpinghaus muss saniert werden

Kempen Das Kolpinghaus wurde 1981 im Rahmen der großen Altstadtsanierung nach Plänen des Kempener Architekten Heinz Cobbers gebaut.

Das Kolpinghaus in der Kempener Altstadt muss saniert werden. Ein Gutachter wurde beauftragt, um zu prüfen, was genau in dem Gebäudekomplex an der Ecke Peterstraße/Hessenwall passieren muss. Fest steht, dass für das Haus, das sich im Besitz der Stadt befindet, beim Brandschutz nachgebessert werden muss. Was sonst noch zu tun ist, soll sich aus dem Gutachten ergeben.