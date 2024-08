Konzerte in Kempen Klosterkonzerte für die Freunde der klassischen Musik

In der Reihe „Kammermusik“ sei das Konzert von Canadian Brass am Donnerstag, 23. Januar, erwähnt. Unter der Überschrift „All you need is love“ werden unter anderem Stücke von Bach, Mozart, den Beatles und Coldplay gespielt. Das Morgenstern Trio gastiert am Mittwoch, 5. März, um 20 Uhr im Kulturforum und wird Beethoven und Ravels Klaviertrio in a-Moll spielen.