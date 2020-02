Kempener Kirchengemeinden : Für die Umwelt: Die Gemeinden rufen zum Klimafasten auf

Kempen Es geht etwa um die Bereiche Ernährung und Verkehr. Vegetarisches Kochen steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Drei Vorträge unterstützen die Teilnehmer.

Die ökumenische Umweltgruppe der Kempener Kirchengemeinden ruft zu Beginn der Fastenzeit zur Beteiligung an der Aktion Klimafasten auf. Es sei, so heißt es, eine gute Gelegenheit, den persönlichen Ge- und Verbrauch an Nahrung, Energie und Ressourcen auf den Prüfstand zu stellen. In den sieben Wochen bis Ostern werden Anstöße zu Veränderungen in sieben persönlichen Handlungsfeldern gegeben. In einem kleinen Heft, das unter www.klimafasten.de heruntergeladen werden kann und das auch in allen Kirchen zum Mitnehmen bereitliegt, werden Tipps und Anregungen für das Klimafasten gegeben.