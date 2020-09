Kostenpflichtiger Inhalt: Kempener Kulturreihe für Kinder : Eine Werkstatt für Schmetterlinge

Puppenspieler Stefan Spitzer mit der Handpuppe Stefan, die ihm ähnlich sieht, in der Werkstatt der Schmetterlinge. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Saisonauftakt in der Kempener Kulturreihe für Kinder: Das Berliner Puppenspieler-Duo Stefan Spitzer und Inga Schmidt gastierte im Forum in St. Hubert und versetzte die rund 70 Vorschulkinder von vier Kempener Kindertagesstätten in Verzückung.