Lesetag des Kempener Hospitals : Die Haut ist Thema beim Lese-Talk

Susanne Stangl liest "Hautnah". Foto: Rosa Frank

Kempen Das Kempener Hospital hat Schauspielerin Susanne Stangl zum Vorlesen aus „Hautnah“ ins Thomaeum eingeladen. Warum die Haut so wichtig für uns Menschen ist.

Zum bundesweiten Vorlesetag am 18. November stellt das Kempener Hospital Zum Heiligen Geist den Bestseller „Hautnah“ in den Fokus. Ab sofort gibt es Karten für den Lese-Talk im Thomaeum. Der Erlös der Veranstaltung wird gespendet.

Viele erahnen, wie wichtig die Haut für uns Menschen ist. Gehen Krampfadern häufig einher mit Plattfüßen und Hämorrhoiden? Ist Sex gut für die Haut? Löst Küssen Pickel aus? Wäscht Urin unreine Haut? Löst Botox Hautkrebs aus? Wie gefährlich sind Tattoos? Genau um solche Aspekte geht es beim vierten Kempener Lese-Talk am Freitag, 18. November. Ab 18 Uhr liest die Schauspielerin Susanne Stangl in der Thomaeum-Aula aus dem Bestseller „Hautnah“ ausgewählte Passagen. Die Hautärztin Meike Finkenrath, Chefärztin für Dermato- und Venenchirurgie am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen, steht zwischendurch im Interview Rede und Antwort.

Veranstalter des Lese-Talks ist das Hospital zum Heiligen Geist. Eintrittkarten zum Preis von je zwölf Euro sind ab sofort in den Vorverkaufsstellen Hospital-Pforte, Thomas-Buchhandlung und am Thomaeum erhältlich. Den Erlös spendet das Hospital an die Artemed-Stiftung, das Geld kommt der medizinischen Versorgung in Entwicklungsländern zugute. Zum Lese-Talk stellt die Thomas-Buchhandlung in der Thomaeum-Aula einen Büchertisch mit entsprechender Literatur auf. Außerdem werden einige „hautgesunde“ Getränke und Snacks gereicht.

Der Lese-Talk findet im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags statt. Dieser ist immer am dritten Freitag im November. Dabei lesen Prominente aus Bestsellern oder eigenen Werken, um die Freude am Lesen zu wecken. „Diesem Gedanken haben auch wir uns seit 2017 verschrieben und bieten exklusiv in Kempen eine Kulturveranstaltung an, die sich die Förderung des Lesens auf die Fahnen geschrieben hat“, sagt Thomas Paßers. Der Geschäftsführer des Hospitals zum Heiligen Geist hat die Reihe vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben. Gleich der erste Lese-Talk zu „Darm mit Charme“ war ein Erfolg. Es folgten Lese-Talks 2018 zu „Herz“ sowie 2019 vor Corona zu „Alterspubertierer“.

Mittlerweile erfreut sich der Lese-Talk, bei dem auch das Publikum Fragen an kompetente Hospital-Medizner stellen darf, großer Beliebtheit in Kempen. Auch diesmal dürfte das Hospital mit dem Bestseller „Hautnah“ einen guten Griff getan zu haben. Autorin Yael Adler, selbst Hautärztin, schreibt in dem im Droemer-Verlag erschienenen Buch unterhaltsam wie informativ auf knapp 400 Seiten über unser größtes Organ. Yael Adler beleuchtet medizinische Hintergründe, scheut dabei aber auch nicht vor Pusteln, Falten, Fußkäse und anderen Tabus zurück. Anschaulich erzählt sie, warum Männer keine Cellulite bekommen und warum in unserer Haut ganz schön viel Hirn steckt.

Das alles hinterfragt Ärztin Meike Finkenrath. Die 48-Jährige leitet seit 2016 die Phlebologie am Hospital zum Heiligen Geist. Phlebologie bedeutet Venenchirurgie. Die Abteilung der Ärztin ist auf die Diagnostik und Therapie von Venenleiden aller Schweregrade spezialisiert – insbesondere auf die Volkskrankheit Krampfadern.

(RP)