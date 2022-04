Wegen Unruhen auf Haiti : Kempener Helfer müssen umkehren

Kempen Die Gruppe um den Kempener Berufsschulpfarrer Roland Kühne, die sich vor einigen Tagen auf den Weg nach Haiti machte, um im Rahmen des Projekts „Schüler bauen für Haiti“ vor Ort an der Schule weiterzubauen und weitere Projekte vorzubereiten, hat die Reise kurz vor dem Ziel abbrechen müssen.

Von Fort Lauderdale an der Südküste Floridas hatten die Helfer in die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince und weiter nach Les Cayes fliegen wollen, um von dort an den Einsatzort in Torbeck zu gelangen. Doch schon am Flughafen von Philadelphia gab es eine 36-stündige Zwangspause. Als die siebenköpfige Gruppe in Fort Lauderdale ankam, erfuhren die Helfer, dass sämtliche Flüge von Port-au-Prince nach Les Cayes aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres eingestellt wurden. Dort hatte es nach Demonstrationen auch einen gewaltsamen Übergriff auf den Flughafen von Les Cayes gegeben, bei dem ein Flugzeug in Brand gesetzt wurde.