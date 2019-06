Landes-Ehrenpreise : Auszeichnungen für solides Handwerk

Kempen/Düsseldorf (RP) Gleich drei Kempener Handwerksbetriebe sind bei der „Meister.Werk.NRW“ ausgezeichnet worden. Im Düsseldorfer Maxhaus nahmen Andreas Amberg, Klaus Gerlach und Heinrich Poeth von NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser ihre Urkunden entgegen.

Klaus Gerlach wurde dabei die Ehre zuteil, sich vor den Vertretern der knapp 100 ausgezeichneten Handwerksbetrieben aus ganz NRW und geladenen Ehrengästen im Namen seiner Fleischerzunft und der Innungen für die Unterstützung von NRW und angeschlossenen Verbänden zu bedanken. Der 58-Jährige, der vor 30 Jahren die Metzgerei von seinen Eltern Kurt und Tilli übernommen hat, legte aber auch den Finger in Wunden. Das viel zitierte Metzgersterben käme nicht von ungefähr, so Gerlach. Und in der heutigen Zeit sei es kaum noch möglich, geeigneten Nachwuchs zu finden oder die nächste Generation für das Handwerk zu begeistern. „Sie können deshalb ruhig noch ein Schüppchen drauflegen bei der Unterstützung“, sagte Gerlach mit Blick auf die Ministerin. Applaus aus der Runde aus Bäckern, Konditoren, Fleischern und Brauern.

Genau hierfür steht auch Andreas Amberg. Der 44-Jährige, dessen Ehefrau Katja ebenfalls Konditormeisterin ist, stellt seit fast zwei Jahrzehnten regelmäßig die prüfungsbesten Lehrlinge der Handwerkskammer Krefeld. Neben dem Stammsitz, dem Café am Ring am Peterturm, betreibt Amberg am anderen Ende der Altstadt eine Confiserie. Amberg steht in zweiter Generation seit mehr als 40 Jahren für ausgeprägte und fantasievolle Kempener Back- und Konditor-Tradition. Dass das Wort Tradition keine leere Hülse für den gebürtigen Kempener ist, zeigt die Thomas-Praline, die Andreas Amberg vor zwölf Jahren mit der benachbarten Destillerie Goertsches entwickelt hat. Sie ist benannt nach dem großen Sohn der Stadt, dem mittelalterlichen Mystiker Thomas a Kempis.