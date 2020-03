Gruppe des Berufskollegs : Kempener Haiti-Helfer bleiben daheim

Freiwillige haben bereits vor drei Wochen den Container mit den zur Verfügung gestellten Hilfsgütern für Haiti beladen. Foto: Sarah Kühne

Kempen Eine Gruppe des Kempener Berufskollegs wollte mit Beginn der Osterferien wieder in den Inselstaat in der Karibik fliegen, um das Hilfsprojekt vor Ort fortzusetzen. Wegen Corona wird die Reise verschoben.

Vor zehn Jahren bebte auf der Karbikinsel Haiti die Erde. Die Folgen der Naturkatastrophe waren immens und wirken bis heute nach. Damals wurde am Kempener Rhein-Maas-Berufskolleg ein besonders vorbildliches Hilfsprojekt gestartet. „Schüler bauen für Haiti“ wurde seinerzeit auf Initiative von Roland Kühne aus der Taufe gehoben. Der evangelische Pfarrer hatte im Religionsunterricht am Berufskolleg das Erdbeben auf Haiti thematisiert. Schüler wollten spontan beim Wiederaufbau helfen. Und das tun sie seither. Nachdem erstmals in den Osterferien 2011 eine kleine Gruppe aus Kempen vor Ort war und die Möglichkeiten der Hilfe ausgelotet hatte, reisen jedes Jahr Kempener Berufsschüler nach Torbeck auf Haiti, um nach Kräften beim Wiederaufbau zu helfen. Dies war auch für die bevorstehenden Ferien geplant. Nun ist die Haiti-Hilfe aus Kempen wegen der weltweiten Corona-Pandemie erst einmal ausgebremst, wie Pfarrer Kühne mitteilte. Die Hilfsaktion soll in jedem Fall nachgeholt werden.

Die Teilnehmer der Reise – es sind immer neue Schüler, die sich an dem Projekt beteiligen – hatten sich bereits seit Monaten auf ihren Einsatz gefreut und gewissenhaft vorbereitet. Vom Berufskolleg erhalten sie jede notwendige Unterstützung. Auch Privatleute und Firmen unterstützen die Aktion. In den kommenden Wochen wollten die Freiwilligen aus Kempen in Haiti eine Schule und ein Waisenhaus weiterbauen.

Auch Schulmobiliar aus Oedt wurde für die neue Schule in Haiti verstaut. Foto: Sarah Kühne

Als Vorbereitung auf den Einsatz vor Ort wurde vor drei Wochen bereits ein Container mit Materialien beladen und vorausgeschickt. „Seit Monaten sammelten Unterstützer für das Haiti-Projekt“, berichtet Pfarrer Kühne, der die Aktion auch diesmal wieder begleitet. So kamen zum Beispiel 200 Stühle und 100 Tische zusammen, die von der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath-Oedt ausgemustert worden waren. Die Firmen Hamelmann und Roemer-Bau stellten Baumaterialien und Werkzeuge zur Verfügung. „Zwischengelagert wurden die Materialien in einer Scheune, die uns die Bauernmetzgerei Erkens zur Verfügung gestellt hatte“, so Kühne.

Der Container selbst wurde mit Spendengeldern angeschafft und soll vor Ort als Lagerraum genutzt werden. Kühne: „Die Materialien werden in Haiti dringend erwartet, damit im September der Schulbetrieb beginnen kann. Das hat uns unser Freund Simon in einem Telefonat aus Torbeck auf Haiti mitgeteilt.“ Der Container ist inzwischen auf dem Seeweg und wird für Ende März in Port au Prince erwartet.