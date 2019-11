Kempener Gymnasium Thomaeum : Schüler sammeln 10.033 Euro für die Pro-Paraguay-Initiative

Nachdem die Sammelbüchsen geleert und das Geld gezählt war, trafen sich die Schüler, um die Spende an Ute Schmitz von der Pro-Paraguay-Initiative zu übergeben. Foto: thomaeum

Kempen Am Martinstag waren Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 wieder mit der Sammelbüchse unterwegs. Die Spendenbereitschaft war auch in diesem Jahr wieder groß.

Die Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 des Gymnasiums Thomaeum waren am Martinstag einmal mehr unterwegs, um Spenden für bedürftige Menschen zu sammeln. Dieses Jahr war der Erlös für die Pro-Paraguay-Initiative (PPI) bestimmt. Nachdem die Jugendlichen in der Aula viel über Paraguay, die Geschichte des südamerikanischen Landes, aktuelle Themen und die Pro-Paraguay-Initiative erfahren hatten, zeigte sich eine große Bereitschaft zur Teilnahme an der Spendenaktion. 120 Schüler waren den ganzen Nachmittag für die Aktion unterwegs und baten um Spenden.