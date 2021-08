Erkundungen in der Stratosphäre von Kempen aus : LvD sucht Mitstreiter für Wetterballon-Flug

Info

Alle, die Interesse haben am Projekt Stratosphärenflug teilzunehmen können sich per Mail an Christian Reiners (c.reiners@lvd.de) oder Oliver Zimmermann (o.zimermann@lvd.de) wenden. Für die weiteren Absprachen des Vorgehens findet am 31. August, 18 Uhr, eine Videokonferenz mit allen Interessierten statt. Wer die beiden Lehrer anmailt, erhält die entsprechenden Zugangsdaten.