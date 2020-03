Zum neuen Schuljahr : Jeweils drei Eingangsklassen an den beiden Kempener Gymnasien

Kempen Besorgte Eltern kritisieren zu große Eingangsklassen am Thomaeum. Es gibt jedes Jahr Pendelbewegungen bei den Anmeldungen für die Gymnasien.

Die Anmeldezahlen für die beiden Kempener Gymnasien Thomaeum und Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) für die Eingangsklassen im neuen Schuljahr 2020/2021 haben bei einigen Eltern für Aufregung gesorgt. Eltern, die ihre Kinder für die fünften Klassen am Thomaeum angemeldet haben, meldeten sich bei unserer Redaktion und kritisierten die ihrer Meinung nach zu großen Eingangsklassen in dem Gymnasium. Für das kommende Schuljahr wird es im Thomaeum Klassen mit mehr Fünftklässlern geben als am benachbarten LvD. Beide Gymnasien sollen nach dem Willen der Bezirksregierung mit jeweils drei Eingangsklassen ins neue Schuljahr gehen. Allerdings liegen für das Thomaeum mehr Anmeldungen vor als für das LvD.

Eltern meldeten rund 100 Kinder am Thomaeum an. Am LvD waren es knapp 70. In Kempen tauchte danach das Gerücht auf, dass möglicherweise vier Eingangsklassen am Thomaeum und zwei am LvD gebildet werden würden. Das ist aber nicht der Fall. Fest steht: An beiden Gymnasien wird es jeweils drei Klassen geben. „Wir hatten gemeinsame Gespräche mit der Schulaufsicht, der Bezirksregierung und dem Schulträger, der Stadt Kempen, um die Sachlage zu besprechen“, berichtet Agnes Regh, Schulleiterin des Thomaeums im Gespräch mit unserer Redaktion. Generell sind insgesamt sechs Eingangsklassen für die beiden Kempener Gymnasien vorgesehen, jeweils drei an beiden Schulen.