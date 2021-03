In Briefwahl offiziell bestätigt : Kempener Grünen-Vorstand einstimmig gewählt

Kempen Nach einer digitalen Mitgliederversammlung musste der Ortsverband der Grünen in Kempen den neuen Vorstand noch per Briefwahl wählen. Jetzt ist offiziell, wer künftig die Geschicke des Ortsverbands leiten wird.

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Kempen hat einen neuen Vorstand. Nachdem 30 Mitglieder am 13. März bei einer digitalen Versammlung den Vorstand wählten, folgte aus rechtlichen Gründen dazu eine Briefwahl am 20. März. Dabei wurden die neuen Vorsitzenden einstimmig gewählt. Der alte Vorstand stellte sich nicht wieder zur Wahl. „Der Erfolg eines politischen Ortsverbandes lebt von neuen Ideen, neuen Gesichtern und neu aufgestellter Power“, erklärte die bisherige Vorsitzende Nicole Brumme. Die neue Doppelspitze bilden Michaela Baldus und Dagmar Klein. Schriftführerin ist José Zweipfennig, Kassierer Helmut Nienhaus. Beisitzer sind Benjamin Zinkler und Christian Wagner. Baldus wirbt für den Klimaschutz vor Ort: „Global denken – lokal in Kempen handeln, denn hier können wir etwas bewegen.“ Wichtig sei den neuen Vorstandsmitgliedern Transparenz und ein lebendiger Dialog mit den Kempenern, um grüne Politik zu gestalten und die Grünen nicht nur als ökologische, sondern auch als soziale Partei in Kempen weiter zu etablieren.