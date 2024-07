Geniessen in Kempen Frischer Melonensalat mit Mozzarella

An lauen Sommerabenden zieht es viele Menschen auf den eigenen Balkon oder auf die Terrasse zum Essen. Doch wer mag schon bei 30 Grad vorher lange in der Küche am heißen Herd oder Backofen stehen und aufwendige Rezepte zubereiten. Auch die Zutaten sollten schnell und einfach zu besorgen sein. Wir haben Gastronomen nach leckeren Rezepten gefragt, die schnell auf den Tisch gebracht werden können und erfrischend köstlich sind.