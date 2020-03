Vennekel + Partner : Kempener Firma entwickelt Abstandshalter für die Tafel

Niels Wiese verlegt mit einem Spezialkleber die Abstandhalter vor der Tafel an der Mülhauser Straße. Foto: Vennekel

Kempen Vennekel + Partner hat bereits Interesse anderer geweckt. Aufkleber können individuell gestaltet werden.

Die Kempener Tafel stellt auch in diesen schwierigen Zeiten Hilfsbedürftigen Lebensmittel und andere Dinge zur Verfügung. Das Problem: Die Ausgabestelle an der Mülhauser Straße verfügte bisher über keine auf dem Boden aufgeklebten Abstandshalter, die man aus gegebenem Anlass zurzeit überall sieht.

Die Tafel wandte sich an die Stadt, und deren Sprecher Christoph Dellmans wiederum fragte bei der Agentur Vennekel + Partner, Bircksstraße 6 in Kempen, ob man dort vielleicht eine schnelle Lösung parat habe. Hatte man: Auf eine Spezialfolie wurde quasi über Nacht ein entsprechender Text aufgedruckt, der auf einen in diesen Tagen einzuhaltenden Mindestabstand hinweist. Mit einem geeigneten Kleber wurden die „Fliesen“ auf dem Boden angebracht, damit auch bloß keiner ausrutscht.