Kempener Hilfe für Ahrtal : Nikolausstiefel aus der Feuerwache

Kempen Die Kempener Feuerwache mutierte zur Weihnachtsmannstube. Dort packten Ehrenamtler von Feuerwehr und den Benefiz-Truckern, allen voran die Familie Renkes, 730 handgefertigte Stoffstiefel für den Nikolausmarkt in Dernau.

In der Halle der Kempener Feuerwache sind fleißige Hände damit beschäftigt, 730 handgenähte Stoffstiefel mit den unterschiedlichsten Süßigkeiten zu befüllen. Dazu türmen sich die Geschenkpakete auf. „Das ist alles für unseren Nikolausmarkt auf dem Sportplatz in Dernau“, sagt Melanie Renkes. Die Freude über das, was am 4. Dezember ab 15 Uhr in dem vom Hochwasser schwer betroffenen Dorf im Ahrtal passieren wird, ist ihr auf der ganzen Linie anzusehen. Die Familie Renkes, die schon seit Jahren bei den Benefiz-Truckern aktiv ist, hat federführend gemeinsam mit den Truckern und dem Kempener Unternehmen meinTeilUnikat sowie vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern etwas Einmaliges auf die Beine gestellt.

Was jetzt noch fehlt, sind die Kaltgetränke in Form von Softdrinks. Dafür hat sich Renkes etwas einfallen lassen. Bürger, die eine Getränkekiste spenden möchten, können diese am 27. November in der Zeit von 9 bis 13 Uhr an der Feuerwache in Kempen, Heinrich-Horten-Straße 2, abgeben. Neben der Freude, die der Nikolausmarkt in die Region bringen wird, ist der gesamte Erlös für den Jugendclub in Dernau und das dortige Seniorendorf bestimmt. Dort wohnen derzeit Senioren, die ihre Häuser und Wohnungen verloren haben, in Containern. Sie alle wollen in ihrer Heimat bleiben und in wieder aufgebaute Häuser ziehen. Aktuell leben in dem Dorf noch 520 Menschen. Einst waren es 1800 Einwohner, die vor der Katastrophe dort ihr Zuhause hatten.