Kempen : Ferienspaß wegen Corona in abgespeckter Form

Kempen Den „Kempener Ferienspaß“, die traditionelle zentrale Kinderbetreuung im Sportpark an der Berliner Allee in Kempen, wird es in den Sommerferien aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht in der gewohnten Form geben.

Wie die Verantwortlichen beim Jugendamt der Stadt Kempen weiter mitteilen, soll es für die angemeldeten Kinder alternativ eine Ferienbetreuung jeweils in den Räumen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Regenbogenschule im Kempener Süden (Eichendorffstraße) und an der Grundschule in St. Hubert (Hohenzollernplatz) geben. In der ersten Ferienhälfte werden die Kinder aufgrund der Teilnehmerzahl an beiden Orten betreut, in der zweiten Hälfte nur an der Regenbogenschule – in getrennten Gruppen mit maximal zehn Kindern. In festen Gruppenräumen werden – unter Einhaltung der dann geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen – Bastelstunden sowie Kreativ- und Bewegungsspiele angeboten.