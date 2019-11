„Denk mal an Kempen“ : Kempener Denkmal-Initiative wird Verein

Mit Aktionen wie Internet-Umfragen trug die Denkmal-Initiative 2018 dazu bei, dass die ehemalige Landesburg vom Kreis Viersen wieder in den Besitz der Stadt Kempen übergeht. Foto: Norbert Prümen

Kempen „Denk mal an Kempen“, erfolgreich in Sachen Peterstraße 20 und Burg, will jetzt zum gemeinnützigen Verein werden. Damit erweitert die Initiative ihr Aufgabenspektrum und gewinnt finanzielle Möglichkeiten.

Kempen ist eine Stadt zum Wohlfühlen. Nicht zuletzt, weil seine Bürger Anteil nehmen an der Entwicklung ihres Gemeinwesens. Sie bringen sich ein, setzen Impulse für eine gute Zukunft. Auch, weil ihnen manches zu langsam geht, werden sie aktiv, nach dem Motto: „Wir meckern nicht nur, wir tun was!“ Positive Ansätze sind da: Der Unternehmerkreis Kempen bemüht sich um einen Wirtschaftsdialog mit der Stadt. Der Verkehrsverein stemmt erfolgreiche Musik-Events und Altstadtmärkte. Der Einzelhandels-Verband bemüht sich um eine lebendige Innenstadt durch mittlerweile 272 Betriebe. Ein „Runder Tisch“ aus Politikern, Wirtschaftsleuten und Stadtteilvertretern stärkt das Stadtmarketing in der Thomasstadt. Vereine und Initiativen wie „Stolpersteine“, „Haus der Sonne“, „Fridays for Future“, um nur einige zu nennen, aktivieren Jugendliche und Erwachsene.

Ein weiterer Impuls erfolgt jetzt zur Erhaltung historischer Substanz. Mit der Zielsetzung, Kempener Kultur, Denkmalpflege und Heimatkunde im Gebiet der ganzen Stadt zu fördern, findet am Donnerstag, 14. November, in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt in Kempen, Spülwall 15, ab 19 Uhr die Gründungsversammlung des gemeinnützigen Vereins „Denk mal an Kempen“ statt. Wozu jeder interessierte Bürger eingeladen ist.

Info Verein will Kulturtradition in Kempen fördern Neben Maßnahmen zum Denkmalschutz geht es auch um Medienarbeit und Veröffentlichungen zur Kempener Bau- oder Heimatgeschichte. Ziel ist, geschichtliche und kulturelle Traditionen zu fördern, die Mundart zu bewahren sowie Kulturdenkmäler zu pflegen. Die Satzung, die am Donnerstagabend vorgestellt werden wird, und die Tagesordnung der Versammlung können auf der Homepage von „Denk mal an Kempen“ eingesehen werden: www.denkmalankempen.de

„Denk mal an Kempen“ – da war doch mal was? Ja, da war eine Initiative. Sie gründete sich 2014, als das aus dem 16. Jahrhundert stammende Haus Peterstraße 20 abgerissen werden sollte – und hatte Erfolg. Zumindest die Fassade des Hauses konnte damals gerettet werden. Der Kempener Investor Ralf Schmitz, der an der Ecke Peterstraße/Donkwall einen Wohnhaus-Komplex mit Eigentumswohnungen plante, erhielt die Fassade aufwendig und integrierte sie in den Neubau. Mit zahlreichen Aktionen wie Internet-Umfragen trug sie 2018 dazu bei, dass die Landesburg vom Kreis wieder an die Stadt Kempen kam. Sie lieferte Expertisen zu Baumaßnahmen etwa an der Ellenstraße.