Cocteau-Ausstellung: Französischer Esprit in Nordbrabant

Kempen Helmut Nüske und Wolfgang Werth haben 13 Objekte ihrer privaten Kempener Cocetau-Sammlung an das Design-Museum Den Bosch in ’s-Hertogenbosch ausgeliehen. Die Cocteau-Ausstellung „Metamorphosis“ läuft bis zum 10. März.

Das ist lange her. Schicksalhaft wurde 1993 die große Freundschaft mit Franz Josef Hall in Düren, der dort privat eine Cocteau-Sammlung aufbaute. Als Hall 2012 starb, erbte Nüske die Cocteau-Werke. Ein Großteil der Sammlung befindet sich in einem Lager in Krefeld, die Kempener Wohnung wäre viel zu klein, alle Schätze zu zeigen. Zusammen mit seinem Mann Wolfgang Werth reist er seit vielen Jahren auf den Spuren Cocteaus zu Ausstellungen und Auktionen. Werth führt eine Internet-Galerie, die zumeist Lithographien von vielen großen Künstlern, nicht nur Cocteau, vertreibt. Der Kreis der Cocteau-Sammler ist gut vernetzt – und so verwundert es nicht, dass auch das Design Museum Den Bosch im niederländischen ’s-Hertogenbosch bei Nüske und Werth angefragt hat und Objekte aus Kempen für die Ausstellung „Metamorphosis“ ausgeliehen hat. Diese Cocteau-Schau ist mit 250 Exponaten die erste große Retrospektive dieses Künstlers in den Niederlanden. Sie kann noch bis zum 10. März besucht werden – so lange muss Helmut Nüske auf einige seiner Stücke verzichten. Zur Ausstellung erschien ein sehr schöner Katalog mit Texten in Niederländisch und Französisch.

Die Kempener halfen den Niederländern mit aus der Patsche, nachdem es im Musée Cocteau in Menton einen Wasserschaden gegeben hatte und es als Leihgeber teilweise ausfiel. Da half Ioannis Koutaxopoulos, der in Brüssel die größte private Cocteau-Sammlung der Welt besitzt, aus. Und der Grieche gab den Niederländern den Tipp, auch mal in Kempen anzufragen. Mit den Museumsleuten aus ’s-Hertogenbosch wurden die Kempener Sammler schnell einig, und so wurden 13 Exemplare, vor allem Keramiken und Schmuck, ausgeliehen, das heißt abgeholt, eingepackt und transportiert. Es ist nicht das erste Mal, dass Nüske und Werth einige ihrer Cocteau-Werke in Ausstellungen zeigen. 2014 zeigten sie einen Teil ihrer Sammlung in Milly-la-forêt bei Paris, dem Ort, an dem Cocteau 1963 starb – einen Tag nach Edith Piaf. Im Sommer 2013 gab es eine Cocteau-Ausstellung ihrer Sammlung auf Schloss Nörvenich. Und in diesem Jahr geht es weiter, das August-Macke-Museum in Bonn zeigt für ein Orpheus-Ausstellung Interesse an Cocteau-Arbeiten – mehr will Helmut Nüske noch nicht verraten. Zur deutschen Uraufführung seines Films Orphée kam Cocteau auch nach Deutschland. Der Spiegel berichtete damals, dass Cocteau gut Deutsch sprechen konnte. Er habe ein Kindermädchen aus Düsseldorf gehabt. „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ soll das erste Lied gewesen sein, das Cocteau auswendig lernte. Nach der Aufführung des Films in Hamburg verabschiedete er sich mit einem abgewandelten Heine-Wort: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so glücklich bin.“